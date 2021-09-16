شكوى من انقطاع المياه في الزرقاء

الوكيل الاخباري- ناشد سكان الوسط التجاري في محافظة الزرقاء، اليوم الخميس، وزارة المياه، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه عن المنطقة.

اضافة اعلان

وقال مواطن لـ "الوكيل الاخباري" إنه يعاني من مشكلة انقطاع المياه منذ 5 أشهر، مبينا أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المعنية، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أنه يشتري المياه على حسابه الشخصي، ما يشكل عبئا ماديا عليه.



بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.