ضرير يناشد أهل الخير للوقوف على حالته

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن أحمد علي ( أبو عبدالرحمن) بتأمين مصروف احتياجات ابنه عبدالرحمن الفاقد المناعة والبالغ من العمر9 سنوات والذي يعاني من أمراض عدة حيث لا تمكنه من تناول الطعام.
وأشار أبو عبد الرحمن لـ " الوكيل الإخباري" أن طفله يعتمد على الحليب كغذاءٍ له، مضيفاً أن حالته المادية يرثى لها ولا تمكنه من تأمين الاحتياجات الشهرية لـ عبدالرحمن وقال " منزلي في محافظة جرش بلا أثاث وأنا مكبل بالديون" .
ونوه المواطن أنه يعيل 7 أفراد من عائلته علما أنه " ضرير" منذ 18 عاما الأمر الذي يحول دون تمكنه من توفير احتياجات عائلته، ما أدى إلى استيائه وتفكيره بشكل متواصل بكيفية توفير لقمة عيش كريمة .
وبدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام أهل الخير في الشهر الفضيل لما فيه من أجر عظيم.
للتواصل :
065805580