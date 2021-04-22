ضرير يناشد أهل الخير للوقوف على حالته

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن أحمد علي ( أبو عبدالرحمن) بتأمين مصروف احتياجات ابنه عبدالرحمن الفاقد المناعة والبالغ من العمر9 سنوات والذي يعاني من أمراض عدة حيث لا تمكنه من تناول الطعام.

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وأشار أبو عبد الرحمن لـ " الوكيل الإخباري" أن طفله يعتمد على الحليب كغذاءٍ له، مضيفاً أن حالته المادية يرثى لها ولا تمكنه من تأمين الاحتياجات الشهرية لـ عبدالرحمن وقال " منزلي في محافظة جرش بلا أثاث وأنا مكبل بالديون" .



ونوه المواطن أنه يعيل 7 أفراد من عائلته علما أنه " ضرير" منذ 18 عاما الأمر الذي يحول دون تمكنه من توفير احتياجات عائلته، ما أدى إلى استيائه وتفكيره بشكل متواصل بكيفية توفير لقمة عيش كريمة .



وبدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام أهل الخير في الشهر الفضيل لما فيه من أجر عظيم.

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