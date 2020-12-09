طمم يربك مواطنين ومناشدة أمام بلدية الزرقاء

الوكيل الإخباري - عبر المواطن رائد محمد عن استيائه حيال الطمم التي تتواجد بحي الزواهرة في محافظة الزرقاء ، حيث أقدمت البلدية على حفر مكان لإنشاء مواسير مياه ، منذ (15) يوما .

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ولفت لـ"الوكيل الإخباري " ، أنه تم إعادة الطمم إلى الحفرة ، دون وضع مواسير ، ما يهدد حياة قاطني المنطقة ، ويمنع من الحركة في المنطقة بشكل طبيعي .

وناشد بلدية الزرقاء بالوقوف على الأمر ، قبل تعرض المنطقة لأمطار غزيرة ، ما يؤدي إلى إرباك المواطنين .

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