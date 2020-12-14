عشرينية في حالة حرجة وزوجها يناشد للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري - مناشدة عاجلة ، وعامل الوقت له دور كبير في إنقاذ عشرينية ، في حالة حرجة ، وسط دعاء عائلتها لها بأن تعود إلى أطفالها الخمسة .

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يقول زوجها عبد الله الخوالدة لـ"الوكيل الإخباري" ، تعاني زوجتي من فشل كلوي ، ونزيف بالرئتين ، وهي في حالة حرجة ، فكيف لي أن أساعدها؟.

ولفت ، أن زوجته بحاجة إلى أكثر من (100) وحدة دم من فصيلة دم (-O)، حيث أنها تتواجــد في الخدمات الطبية الملكية بالعاصمة عمان ، وسط دعاء من حولها بأن تحتضن أطفالها من جديد ، على وقع اشتياقهم لها.

وأشار ، أن وضعها الصحي سيئ ، مناشدا أهل الخير بضرورة التبرع بالدم ، لعلّ في ذلك "بصيص أمل" لتنجو من الموت ، حيث أن حالتها الصحية باتت تتراجع ، على حدّ قول الخوالدة .

للتواصل من أجل التبرع :

٠٧٧٧٠٥٧٥٢٢

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