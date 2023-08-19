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السبت، 19-08-2023 11:45 ص

قدمها مهددة بالبتر.. أم تناشد لإنقاذ ابنتها ونقلها إلى المدينة الطبية - صور

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الوكيل الإخباري - ناشدت المواطنة ليلى قنزع بنقل ابنتها هناء من مستشفى الأمير حمزة إلى مستشفى المدينة الطبية، وذلك إثر تعرضها لإصابة حرجة بسبب حادث سير.

وقالت قنزع لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابنتها تعرضت لحادث سير مع عائلتها قبل نحو شهر في معان وتم نقلها إلى مستشفى البشير قبل أن يتم نقلها لاحقا إلى مستشفى الأمير حمزة، لافتة إلى أنه نتج عن الحادث أيضا وفاتين وإصابات طفيفة لأحفادها وحالتهم العامة جيدة.

وأضافت أن لا يوجد هناك إمكانية للتكفل بمصاريف إجراء العمليات الجراحية لها ولا حتى إصدار إعفاء طبي نظرا لأن الإصابة قضائية أي ناتجة عن حادث سير وهناك وفيات بالحادث.

وأشارت قنزع إلى أن ابنتها تعاني من التهاب بالعظم، والأطباء أخبروها بأن قدمها على وشك البتر إذا ساءت حالتها الصحية أكثر ولم تحصل على العناية الطبية الصحيحة والتي هي متوفرة بمستشفى المدينة الطبية، مناشدة بنقلها على وجه السرعة إلى هناك.

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للتواصل مع عائلة المصابة عبر الرقم (0790690986).

وتاليا الصور:

 




 

 




 

 


 

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