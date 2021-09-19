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محلات تجارية بلا كهرباء والأمانة تتابع

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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

الأحد، 19-09-2021 12:15 م

محلات تجارية بلا كهرباء والأمانة تتابع

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الوكيل الاخباري- أكدت أمانة عمان متابعتها بشأن شكوى انقطاع الكهرباء عن المحلات التجارية المجانية التي وهبتها الامانة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وقال المواطن علي المطري لـ "الوكيل الإخباري" إن أمانة عمان وفرت له محل تجاري في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان ، مبينا أنه قام بتجهيزه من كافة النواحي، وبقيت الكهرباء عقبة في طريقه.

 

وأضاف أنه يحتاج إلى ورقة لا مانع صادرة من امانة عمان حتى يتمكن من توصيل الكهرباء إلى محله التجاري.

 

وتعهدت امانة عمان بحل المشكلة.

 

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