السبت 27-11-2021
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السبت، 27-11-2021 02:56 م

مريض سرطان بحاجة إلى جهاز أكسجين في عمان

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الوكيل الاخباري- ناشد المواطن يحيى رجا منصور ، ذوي الأيادي البيضاء، بمساعدته بتوفير جهاز أكسجين، حيث أنه مصاب بالسرطان.

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وقال منصور، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يملك قوت يومه ، ولا يستطيع توفير الجهاز لأن تكلفته عالية بالنسبة له. 

 

وأشار إلى أنه يبلغ من العمر75 عاما ، ويعاني من كسر في الحوض وضمور بعضلة القلب وفشل كلوي ، ومن ضيــق حاله لا يستطيع توفير جهاز الاكسجين.

 

ومن موقع "الوكيل الإخباري"، نناشد أهل الخير بمساعدته، علما أنه يقطن في منطقة صويلح في العاصمة عمان.

 

للتواصل: 0792801633 

 

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