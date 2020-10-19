مطالب بإلغاء الحظر الشامل بسبب خسائر

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

اضافة اعلان





ناشد مزارعو لواء بني كنانة في محافظة إربد، اليوم الاثنين، الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر بفرض الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت.وقال مزارع، لـ "الوكيل الإخباري" انه بدأ بقطف الزيتون، وفرض الحظر الشامل ليومين يسبب له تأخير قد ينتج عنه خسائر فادحة.وأضاف أن منتوجاتهم ما زالت تتكدس في مستودعاتهم من العام الماضي ، بسبب عدم قدرتهم على التسويق، مبينا ان أسعار الزيت منخفضة جدا وتقارب سعر التكلفة.وطالبت الجهات المعنية بضرورة تسويق منتوجاتهم من زيت الزيتون خارجيا، ولا سيما وأن الجائحة سببت خسائر كبيرة للمزارعين.بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.