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الأربعاء، 26-04-2023 04:11 م

معاناة طفلة ترقد على سرير الشفاء في عمان ووالدها يناشد

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الوكيل الإخباري- قصة ألم وحسرة للطفلة هبة أحمد شفيق والتي تبلغ من العمر 4 سنوات، وتعاني من مشاكل بالقنوات الصفراوية في الكبد، وترقد على سرير الشفاء في مستشفى الجامعة الاردنية .

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وقال والد الطفلة لـ "الوكيل الاخباري" إن ابنته خضعت لعملية جراحية في تركيا عن طريق وزارة الصحة قبل 15 يوما، ولكن قدر الله شاء أن تتسبب العملية الجراحية بحدوث مضاعفات بعد عودتها.


وأضاف أن عدد كبير من الأطباء اتفقو على أن حالتها تزيد سوءا ولا يوجد طبيب مختص بحالتها في الأردن لإجراء العملية على حد وصفه.


وبدا على صوت الاب مدى الألم والحاجة الماسة لعلاج ابنته، وقال "ان ابنته بحاجة للنقل إلى تركيا بواسطة طائرة مجهزة بأدوات طبية".


وبين أن كل ما يرغب فيه الاطمئنان على فلذة كبده وأن تتلقى الرعاية الطبية المناسبة حتى تتمتع بصحتها وعافيتها.
للتواصل مع والد الطفلة:0799336548


 




 

 


 

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