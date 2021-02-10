الأربعاء 10-02-2021
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الأربعاء، 10-02-2021 10:53 ص

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - ناشد المواطن مصعب ، بالتبرع لوالده علي حسين طومان بالدم (73) عاما ، حيث يتواجد في مستشفى الأمير هاشم بن الحسين بمحافظة الزرقاء .

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ولفت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يوجد زمرة محددة للدم ، ولعدد الوحدات المطلوبة ، نتيجة لحاجته اليومية لها ، مبينا أنه يتواجد في قسم العناية الحثيثة .

 

للتواصل : 

٠٧٨١٤٠٠١٩٤

 

 

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