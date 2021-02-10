مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في الزرقاء

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن مصعب ، بالتبرع لوالده علي حسين طومان بالدم (73) عاما ، حيث يتواجد في مستشفى الأمير هاشم بن الحسين بمحافظة الزرقاء .
ولفت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يوجد زمرة محددة للدم ، ولعدد الوحدات المطلوبة ، نتيجة لحاجته اليومية لها ، مبينا أنه يتواجد في قسم العناية الحثيثة .
للتواصل :
٠٧٨١٤٠٠١٩٤
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