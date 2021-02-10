مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في الزرقاء

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن مصعب ، بالتبرع لوالده علي حسين طومان بالدم (73) عاما ، حيث يتواجد في مستشفى الأمير هاشم بن الحسين بمحافظة الزرقاء .

اضافة اعلان



ولفت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يوجد زمرة محددة للدم ، ولعدد الوحدات المطلوبة ، نتيجة لحاجته اليومية لها ، مبينا أنه يتواجد في قسم العناية الحثيثة .

للتواصل :

٠٧٨١٤٠٠١٩٤

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





