مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري - ناشد أيمن أنور الحتة ، بالتبرع بالدم لابن شقيقه (يامن أحمد الحتة)، حيث يتواجد في مركز الحسين للسرطان ، نتيجة لإصابته بسرطان الدم .
ولفت عمّ الطفل الذي يبلغ من العمر (10) سنوات لـ"الوكيل الإخباري" ، بضرورة التبرّع العاجل بالدم ، دون النظر إلى زمرته ، للحاجة للصفائح الدموية ، ، علما أن والده يتواجد خارج الأردن .
وبين أنه تم اكتشاف مرضه قبل أسبوعين ، بعد أن تعرّض للإغماء.
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