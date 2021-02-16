الثلاثاء 16-02-2021
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التحول إلى التعليم عن بعد يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 16-02-2021 10:10 ص

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في مركز الحسين للسرطان

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الوكيل الإخباري - ناشد أيمن أنور الحتة ، بالتبرع بالدم لابن شقيقه (يامن أحمد الحتة)، حيث يتواجد في مركز الحسين للسرطان ، نتيجة لإصابته بسرطان الدم .

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ولفت عمّ الطفل الذي يبلغ من العمر (10) سنوات لـ"الوكيل الإخباري" ، بضرورة التبرّع العاجل بالدم ، دون النظر إلى زمرته ، للحاجة للصفائح الدموية ، ، علما أن والده يتواجد خارج الأردن .

 

وبين أنه تم اكتشاف مرضه قبل أسبوعين ، بعد أن تعرّض للإغماء.

 

 

للتواصل : 

٠٧٩٥٠٠١٧١٤

 

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