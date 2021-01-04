مناشدة للعثور على أوراق رسمية فُقدت في سوق المحطة

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن حمدان نعيم المواطنين ، بمساعدته في العثور على معطف "جاكيت"، فقده يوم السبت الماضي، يحتوي على محفظة سوداء ، تتضمن كافة الأوراق الرسمية .
وفي التفاصيل ، فقد أوضح نعيم لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك كان في سوق المحطة بالعاصمة عمان ، لافتا أنه قام بوضع "الجاكيت" بالقرب من إحدى البسطات ، الأمر الذي أدى إلى فقدانه، حيث لم يتذكره إلا بعد أن غادر المكان .
وبين أنه تقدّم ببلاغ إلى مركز أمن طبربور ، حيث مكان سكنه ، منوها أن المفقودات عبارة عن هوية شخصية ، وبطاقة صراف آلي ، وبطاقة شراء من أحد المولات .
للتواصل :
0798891950
06/5805580
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة