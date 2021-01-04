الإثنين 04-01-2021
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الإثنين، 04-01-2021 02:28 م

مناشدة للعثور على أوراق رسمية فُقدت في سوق المحطة

مفقودات


الوكيل الإخباري - ناشد المواطن حمدان نعيم المواطنين ، بمساعدته في العثور على معطف "جاكيت"، فقده يوم السبت الماضي، يحتوي على محفظة سوداء ، تتضمن كافة الأوراق الرسمية .

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وفي التفاصيل ، فقد أوضح نعيم لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك كان في سوق المحطة بالعاصمة عمان ، لافتا أنه قام بوضع "الجاكيت" بالقرب من إحدى البسطات ، الأمر الذي أدى إلى فقدانه، حيث لم يتذكره إلا بعد أن غادر المكان .

 

وبين أنه تقدّم ببلاغ إلى مركز أمن طبربور ، حيث مكان سكنه ، منوها أن المفقودات عبارة عن هوية شخصية ، وبطاقة صراف آلي ، وبطاقة شراء من أحد المولات .

 

للتواصل : 

0798891950

06/5805580

 

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