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الأربعاء، 07-04-2021 02:23 م

مناشدة للعثور على كرتونة حليب فُقدت في تاكسي

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة ، للعثور على "كرتونة" تحتوي على عبوات حليب أطفال ، كانت قد قامت بشرائها لطفليها، بقيمة (100) دينار،  صباح اليوم الأربعاء.

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ولفتت المواطنة لـ"الوكيل الإخباري"، أنها فقدت "الكرتونة" داخل "تاكسي" ، أثناء توجهها من مستشفى البشير إلى منطقة الوحدات، في العاصمة عمان.

 

وأوضحت، أنها تعاني ضيق الحال ، وبالكاد يتم توفير لقمة العيش للعائلة.

 

للتواصل على رقم : 

0795376231

06/5805580

 

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