مناشدة للعثور على كرتونة حليب فُقدت في تاكسي

الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة ، للعثور على "كرتونة" تحتوي على عبوات حليب أطفال ، كانت قد قامت بشرائها لطفليها، بقيمة (100) دينار، صباح اليوم الأربعاء.
ولفتت المواطنة لـ"الوكيل الإخباري"، أنها فقدت "الكرتونة" داخل "تاكسي" ، أثناء توجهها من مستشفى البشير إلى منطقة الوحدات، في العاصمة عمان.
وأوضحت، أنها تعاني ضيق الحال ، وبالكاد يتم توفير لقمة العيش للعائلة.
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