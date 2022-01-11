مناشدة من طلبة أردنيين يعملون في قطر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



ناشد مجموعة طلبة أردنيين يدرسون برنامج الماجستير على النظام المدمج في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لتمكنهم من تقديم الامتحانات النهائية في نهاية الشهر الحالي بسبب ظروف قد تمنعهم من ذلك .

اضافة اعلان



وأشار الطلبة في حديث لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنهم يدرسون في الأردن وبالتزامن مع عملهم بالقطاع الصحي في قطر والذي يبلغ عددهم 34 طالب بحسب روايتهم.



وأضافوا أنهم في نهاية كل أسبوع يسافرون من قطر إلى الأردن لحضور المحاضرات المقررة لديهم في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة منوهين إلى أن الظرف الحالي يمنعهم من العودة إلى الأردن بعد أن قررت السلطات القطرية منع سفر الكادر الطبي خارج أراضيها وذلك ضمن إجراءات صحية فرضتها بعد انتشار أوميكرون .



وقالوا إنهم لم يتمكنوا الآن من تقديم امتحاناتهم النهائية في الجامعة التي يدرسون بها وبعد أن شددت وزارة التعليم العالي على إقامة الامتحانات النهائية في الحرم الجامعي بشرط تلقي جرعتي لقاح كورونا وذلك بحسب أمر الدفاع 35.

ويضع موقع " الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية .

