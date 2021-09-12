منطقة تفتقر إلى الخدمات العامة في الزرقاء

الوكيل الاخباري- ناشد سكان قرية وادي القطار، في محافظة الزرقاء اليوم الأحد الجهات المعنية، بضرورة رفد المنطقة بالخدمات.

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وقالت المواطنة خديجة حسنات لـ "الوكيل الاخباري" إن المنطقة تفتقر للمياه والكهرباء منذ 10 سنوات، وبينت انه تم تقديم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

واضافت انهم يعيشون حياة بدائية تخلو من مقومات الحياة، مشيرة إلى أن المنطقة تفتقر ايضا إلى المواصلات ومحلات المواد الغذائية.

ونوهت إلى أن الجهات المعنية تتذرع بعدم وجود مخصصات لرفد المنطقة بالخدمات العامة.

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

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