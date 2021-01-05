مياه الصرف الصحي تؤرق أهالي جبل النصر

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن علي مسعود الجهات المعنية ، بالوقوف على مشكلة مياه الصرف الصحي، والتي تتواجد بوادٍ في منطقة جبل النصر بالعاصمة عمــان.

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ولفت مسعود لـ"الوكيل الإخباري" ، أن أهالي المنطقة يعانون المشكلة منذ نحو سنة ، منوها أنه تواصل مع شركة مياهنا ، دون جدوى .

وأوضح ، أن الروائح الكريهة وانتشار الحشرات يحولان دون ممارسة السكان حياتهم بشكل طبيعي ، مطالبا بالعمل على إيجاد حلّ سريع للأمر ، نتيجة للمشهد الذي يؤرق أهالي المنطقة .

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