مياه غير صالحة للاستهلاك في دير علا

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن ربحي المحسن بضرورة الوقوف على معاناة أهالي حي المحسن الغربي في منطقة الطوال الشرقي التابعة لدير علا ، المتمثلة لافتقارها للمياه الصالحة للاستهلاك .

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ولفت المحسن أن الأمر بات يشكل كابوسا لأهالي المنطقة ، حيث الأوساخ ، والصدأ التي تتواجد في مياه المنازل ، ما تسبب باستياء المواطنين على وقع الحاجة الماسة للمياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ما يزيد من وطأة المعاناة، ويكبد خسائر إضافية نتيجة لشراء صهاريج للمياه .

وبين أنه تواصل مرارا مع الجهات المعنية لإيجاد حل للمشكلة منذ نحو شهر ، لكن دون جدوى .