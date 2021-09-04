السبت 04-09-2021
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السبت، 04-09-2021 01:15 م

مياه غير صالحة للاستهلاك في دير علا

ضعف المياه


الوكيل الإخباري - ناشد المواطن ربحي المحسن بضرورة الوقوف على معاناة أهالي حي المحسن الغربي في منطقة الطوال الشرقي التابعة لدير علا ، المتمثلة لافتقارها للمياه الصالحة للاستهلاك .

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ولفت المحسن أن الأمر بات يشكل كابوسا لأهالي المنطقة ، حيث الأوساخ ، والصدأ التي تتواجد في مياه المنازل ، ما تسبب باستياء المواطنين على وقع الحاجة الماسة للمياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ما يزيد من وطأة المعاناة، ويكبد خسائر إضافية نتيجة لشراء صهاريج للمياه  .

 

وبين أنه تواصل مرارا مع الجهات المعنية لإيجاد حل للمشكلة منذ نحو شهر ، لكن دون جدوى .

 

 

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