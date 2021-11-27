الحاجة رسمية سليمان عبدالله الخطيب في ذمة الله

الوكيل الاخباري -

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بقلوبْ مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة آل عيون في اربد وناطفة وعمان المرحومة الحاجة رسمية سليمان عبدالله الخطيب زوجة معالي الدكتور قاسم محمد ابو عين والدة الدكتور محمد والدكتور سليمان والمهندس عبد الكريم وعبدالله والدكتور قصي والدكتور صلاح وخالد ورائدة وهناء والدكتورة نورا ووفاء.وقد وري جثمانها الطاهر في مقبرة العائلة في ناطفة بعد عصر امس السبت 2021/11/27.نظراً للظروف الراهنة والتزاماً بأوامر الدفاع تقبل التعازي عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.إنا لله وإنا إليه راجعون