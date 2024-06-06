الحاج حمزة محمود سلامة في ذمة الله

الوكيل الاخباري - ينعى الحاج حكم عبد الرحيم سلامة وعموم اعضاء رابطة آل سلامة في الاردن، وآل سلامة، في بلدة بديا - نابلس والمهجر ابن عمه الوجيه الفاضل الحاج حمزة محمود سلامة (ابو محمود)



شقيق كل من الحاج موسى ابو جمال، والاستاذ الصحفي احمد سلامة ابو رفعت، والسيد عباس ابو يوسف،الذي قضى نحبه عن شيخوخة صالحة قضاها في اعمال البر والاحسان صباح اليوم في مسقط رأسه بديا .



وقد شيع جثمانه الطاهر اليوم، ووري جثمانه الطهور بجوار والديه في بلدته بديا - نابلس



وتقبل التعازي للرجال في رابطة آل سلامة الكائنة في ياجوز حي الرشيد، وللسيدات في منزل شقيق الفقيد الحاج موسى الكائن في حي الرشيد اعتبارا من يوم غد الجمعة بعد الساعة الخامسة مساء، ولمدة ثلاثة ايام .



إنا لله وإنا اليه راجعون .

اضافة اعلان