السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على سيدة في جبل عمّان

دولة عربية ترفع الاجور وعلاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي

السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم في ذمة الله

"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (USA for UNFPA )

مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

بيان صادر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

السبت، 16-09-2023 03:28 م

السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم في ذمة الله

920237132825741314147



انا للُه وإنا اليه راجعون 

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إناالِلّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعونَ )

بسم الله الرحمن الرحيم

اضافة اعلان


( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)


انتقلت الى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم زوجة السيد تيسير عزت عميرة ،والدة كل من عزت ريم عمر عامر .


 إنا لله وإنا إليه راجعون

صلاة الجنازة غدا  ١٧/٩/٢٠٢٣ بعد صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب والدفن في مقبرة سحاب

بيت الاجر سيكون في ديوان آل هاشم بالقرب من المستشفى التخصصي ابتداءاً من ١٧/٩/٢٠٢٣ لمدة 3 ايام من الساعه ١١-٢ للسيدات ومن الساعه ٥-١٠ للرجال راجيين منكم الدعاء للفقيده الغاليه

لا نقول الا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

مبارك للدكتورة تهاني سامي العزام

WhatsApp Image 2023-09-14 at 12.05.16

الطفل صهيب غرايبة يفوز برئاسة مجلس اطفال بلدية اربد

555

ميلا عادل الجمزاوي تطفئ شمعتها الثانية

92023574154370554308

المهندس حمزة الجيزاوي في ذمة الله

ان

احمد خلف العضايلة في ذمة الله

fcbee698-78e3-4a6c-ab98-5636a6b2a729

تهنئة الدكتورة الاء السرطاوي