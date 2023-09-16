السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم في ذمة الله



انا للُه وإنا اليه راجعون



( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إناالِلّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعونَ )



بسم الله الرحمن الرحيم

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( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)



انتقلت الى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم زوجة السيد تيسير عزت عميرة ،والدة كل من عزت ريم عمر عامر .





إنا لله وإنا إليه راجعون



صلاة الجنازة غدا ١٧/٩/٢٠٢٣ بعد صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب والدفن في مقبرة سحاب



بيت الاجر سيكون في ديوان آل هاشم بالقرب من المستشفى التخصصي ابتداءاً من ١٧/٩/٢٠٢٣ لمدة 3 ايام من الساعه ١١-٢ للسيدات ومن الساعه ٥-١٠ للرجال راجيين منكم الدعاء للفقيده الغاليه



لا نقول الا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون

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