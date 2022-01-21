تهنئة لارا محمد السيد

الوكيل الاخباري - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء، بأحر وأسمى آيات التهنئة والتبريك لابنتهم بنت الحسب والخُلق، لارا محمد السيد بمناسبة تخرجها من الجامعة الأردنية بتخصص الهندسة الصناعية.



هنيئاً لوالديك هذا الإنجاز والنجاح والتميز.. والشكر لله من قبل ومن بعد الذي بشرنا أنا (المال والبنون) زينة الحياة الدنيا.



ألف مبارك للغالية (لارا) فبمثلها يزهو الفرح وتليق بها التهنئات.. وعقبال الدكتوراه إن شاء الله.

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