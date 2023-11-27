الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حماس: نأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول

بتوجيهات ملكية.. إخلاء مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76

ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة.. رسالة من محتجزة محررة في صفقة التبادل لكتائب القسام - صورة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني كامل" في غزة

مسؤول قطري: نركز على الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشوب حرب إقليمية

البنك المركزي الإسرائيلي: تأثير سلبي ملحوظ على اقتصادنا خلال الأسابيع الأولى من الحرب

رويترز: إسرائيل ستوافق على يوم إضافي من الهدنة مقابل كل 10 محتجزين

خلال أيام الهدنة .. الاحتلال يعتقل 260 فلسطينيا في الضفة الغربية

استشهاد محمد حمادة الناطق الرسمي باسم حماس عن القدس المحتلة

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قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

الإثنين، 27-11-2023 07:03 م

شكر على تعاز

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الوكيل الإخباري - قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيماضافة اعلان

( وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم، 

من لا يشكر الناس لا يشكر الله.

بمشاعر الحزن والصبر والتسليم بقضاء الله وقدره نتقدم عشيرة السكران (بني خالد) داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا واجب التعزية الصادقة والمواساة الحسنة بوفاة الحاج محمد حسن السكران " أبو حسام" والد حسام وعصام وباسم وليث 
وشقيق المرحوم احمد والمرحوم محمود وفيصل وغازي وغانم وحافظ وخالد

سواء بحضور مراسم الدفن او بالقدوم الى بيت الأجر او تقديم واجب العزاء من خلال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

اللهم أجرنا في مصيبتنا ولا اراكم الله مكروهاً بعزيز وشكر الله سعيكم وجعلها في ميزان حسناتكم ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الأعظم.

وجزاكم الله خير الجزاء.

 




 

 


 

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