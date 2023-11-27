شكر على تعاز

الوكيل الإخباري

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- قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم( وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم،من لا يشكر الناس لا يشكر الله.بمشاعر الحزن والصبر والتسليم بقضاء الله وقدره نتقدم عشيرة السكران (بني خالد) داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا واجب التعزية الصادقة والمواساة الحسنة بوفاة الحاج محمد حسن السكران " أبو حسام" والد حسام وعصام وباسم وليثوشقيق المرحوم احمد والمرحوم محمود وفيصل وغازي وغانم وحافظ وخالدسواء بحضور مراسم الدفن او بالقدوم الى بيت الأجر او تقديم واجب العزاء من خلال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.اللهم أجرنا في مصيبتنا ولا اراكم الله مكروهاً بعزيز وشكر الله سعيكم وجعلها في ميزان حسناتكم ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الأعظم.وجزاكم الله خير الجزاء.