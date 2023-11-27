شكر على تعاز

الوكيل الإخباري
- قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيماضافة اعلان
( وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم،
من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
بمشاعر الحزن والصبر والتسليم بقضاء الله وقدره نتقدم عشيرة السكران (بني خالد) داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا واجب التعزية الصادقة والمواساة الحسنة بوفاة الحاج محمد حسن السكران " أبو حسام" والد حسام وعصام وباسم وليث
وشقيق المرحوم احمد والمرحوم محمود وفيصل وغازي وغانم وحافظ وخالد
سواء بحضور مراسم الدفن او بالقدوم الى بيت الأجر او تقديم واجب العزاء من خلال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.
اللهم أجرنا في مصيبتنا ولا اراكم الله مكروهاً بعزيز وشكر الله سعيكم وجعلها في ميزان حسناتكم ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الأعظم.
وجزاكم الله خير الجزاء.