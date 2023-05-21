الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ بالعيد الوطني لليمن

الزرقاء: إغلاق 37 منشأة وإيقاف 277 أخرى

عادل الشاويش "أبوصالح" في ذمة الله

السعوديّة تكشف عن آخر موعد لمغادرة المعتمرين

الأردن يرحب بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في السودان

تشكيل مجلس استشاري لغرفة تجارة الزرقاء

وزير الداخلية يلتقي الرئيس العراقي

إطلاق 4 مدارس حقلية في الزرقاء

تنويه امني بشأن مخالفة عدم استخدام حزام الامان

اعلان حكومي بمناسبة زفاف ولي العهد

الأحد، 21-05-2023 10:41 م

عادل الشاويش "أبوصالح" في ذمة الله

5202318215811389780620


بسم الله الرحمن الرحيم 


(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )). صدق الله العظيم اضافة اعلان


بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة خالي الحبيب الغالي على قلوبنا...عادل الشاويش "أبوصالح" 

سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويرزقه جنان النعيم، وأن يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا🤲🏻

صلاة الجنازة: 
يوم غد الإثنين ٢٢/ ٥ بعد صلاة العصر مباشرة في مسجد ابو عيشه في عمان. 

العزاء للرجال والنساء: 
في قاعات رابطة آل خير و ابو قورة منطقة ام السماق شارع الاميره بديعه بقرب من مخابز ركن الدين، من الساعة(٤-١٠) الرابعة و حتى العاشرة مساء في أيام 
الإثنين22/ ٥  
الثلاثاء ٢٣/ ٥
الأربعاء ٢٤/ ٥

إنا لله وإنا إليه راجعون

هاتف أبناؤه
* صالح الشاويش هاتف 0796302243

* رياض الشاويش هاتف 0796811549
ابناء اخته
* فيصل الشاويش 0795357970
* محمد الشاويش
0799751707


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-05-19 at 2.38.33 PM (1)

الزميل الصحفي إسلام الحوامدة في ذمة الله

5202316113341892364407

الحاجة نجاح منير الأسمر في ذمة الله

120231711014428196358

عيد أحمد التل في ذمة الله

WhatsApp Image 2023-05-15 at 1.41.25 PM

تهنئة لـعوده الرواشدة بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد العام للمزارعين الاردنيين

ز

بلعاوي يتأهل إلى نهائيات جائزة خريجي الجامعات البريطانية

WhatsApp Image 2023-05-14 at 9.15.57 PM

محمد وجيه وشاح.. مبارك عقد القران