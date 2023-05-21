عادل الشاويش "أبوصالح" في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم



(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )). صدق الله العظيم اضافة اعلان





بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة خالي الحبيب الغالي على قلوبنا...عادل الشاويش "أبوصالح"



سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويرزقه جنان النعيم، وأن يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا🤲🏻



صلاة الجنازة:

يوم غد الإثنين ٢٢/ ٥ بعد صلاة العصر مباشرة في مسجد ابو عيشه في عمان.



العزاء للرجال والنساء:

في قاعات رابطة آل خير و ابو قورة منطقة ام السماق شارع الاميره بديعه بقرب من مخابز ركن الدين، من الساعة(٤-١٠) الرابعة و حتى العاشرة مساء في أيام

الإثنين22/ ٥

الثلاثاء ٢٣/ ٥

الأربعاء ٢٤/ ٥



إنا لله وإنا إليه راجعون



هاتف أبناؤه

* صالح الشاويش هاتف 0796302243



* رياض الشاويش هاتف 0796811549

ابناء اخته

* فيصل الشاويش 0795357970

* محمد الشاويش

0799751707

