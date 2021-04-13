الثلاثاء 13-04-2021
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الإفراج عن 5 من موقوفي حادثة السلط

كورونا يحرم الأردنيين من جمال رمضان

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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد والرمثا الأربعاء

شروط الاستفادة من سلف الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 13/4/2021

وفيات الثلاثاء 13/4/2021

نجل رئيس الديوان الملكي في ذمة الله

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين اليوم

الثلاثاء، 13-04-2021 09:46 ص

نجل رئيس الديوان الملكي في ذمة الله

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رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي


الوكيل الإخباري - ينعى آل العيسوي، بمزيد من الحزن واللوعة والأسى، فقيدهم المرحوم، بإذن الله،

حاتم يوسف حسن العيسوي

نجل رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي

وشقيق الدكتور المهندس حسن والكابتن طارق وسامر وسوزان ورهام ولانا

الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، 13 نيسان 2021، الأول من رمضان 1442هـ

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.

ونظرا للوضع الوبائي، والتزاما بإجراءات السلامة العامة، لن يكون هناك بيت عزاء، فيما تقبل التعازي من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل الاجتماعي

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

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