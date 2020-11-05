الوكيل الاخباري -

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى السادة الأشراف آل اللهيمق البركاتي المغفور له بإذن الله تعالى سيادة الشريف ناصر عبد المجيد اللهيمق البركاتي شقيق السادة الأشراف: عبد الرحيم، إبراهيم، محمد، حسين، نور، زينب ووالد السادة الأشراف: زيد، علي، فرح، سيما وزوج السيدة شهناز عدنان الكيلانيالذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الخميس ١٩ ربيع الأول ١٤٤٢ هجرية الموافق ٥ تشرين الثاني 2020 ميلاديةوسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة الموافق 2020/11/6 إلى الأضرحة الملكيةملاحظة: لا يوجد عزاء بسبب الظروف الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع والتزاماً بقرارات الحكومة وأوامر الدفاع تقبل التعازي بواسطة الهاتف والبرقيات ووسائل التواصل الاجتماعيإنا لله وإنا إليه راجعون