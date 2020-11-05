الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تنشر اخر تطورات الوضع الوبائي في المملكة - شاهد

إربد : لوحة انتخابية تفصل التيار الكهربائي عن أجزاء من الصريح

إربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

التنمية: إدخال مسن وسط البلد في إحدى دور الإيواء

لجنة الاوبئة : الحكومة تعمل على توفير أجهزة للحالات المتقدمة بكورونا

أكثر من 5 آلاف إصابة بالفيروس ساهم في اكتشافها تطبيق أمان الشهر الماضي

لبنان: إصابات كورونا تخطت حاجز الألفين وتسجيل 7 وفيات

إسبانيا تسجل 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تعميم من رئيس الوزراء على كافة المؤسسات والدوائر الرسمية

الجزائر: 642 إصابة جديدة و 12 وفاة بفيروس كورونا




الخميس، 05-11-2020 10:51 م

نعي فاضل

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الوكيل الاخباري - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى السادة الأشراف آل اللهيمق البركاتي المغفور له بإذن الله تعالى سيادة الشريف ناصر عبد المجيد اللهيمق البركاتي  شقيق السادة الأشراف: عبد الرحيم، إبراهيم، محمد، حسين، نور، زينب ووالد السادة الأشراف: زيد، علي، فرح، سيما وزوج السيدة شهناز عدنان الكيلاني
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الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الخميس ١٩ ربيع الأول ١٤٤٢ هجرية الموافق ٥ تشرين الثاني 2020 ميلادية
 
وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة الموافق 2020/11/6 إلى الأضرحة الملكية
 
ملاحظة: لا يوجد عزاء بسبب الظروف الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع والتزاماً بقرارات الحكومة وأوامر الدفاع تقبل التعازي بواسطة الهاتف والبرقيات ووسائل التواصل الاجتماعي
 
إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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