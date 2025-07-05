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السرحان و العثامنة نسايب .. صور

السرحان و العثامنة نسايب .. صور
السرحان و العثامنة نسايب .. صور
 
السبت، 05-07-2025 01:07 ص
الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من عشيرة السرحان، وضمت شخصيات ونواباً وأعياناً ووجهاء وشيوخ عشائر، الجمعة، إلى عشيرة العثامنة، لطب يد ابنتهم إسراء نصار باشا العثامنة، لابنهم الملحق الدبلوماسي عبدالله مفلح الجادر السرحان.اضافة اعلان


طلب باسم الجاهة عطوفة الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان، فيما لبى الطلب معالي الدكتور محمد الحلايقة.



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