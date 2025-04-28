الإثنين 2025-04-28 08:23 م
 

تهنئة المهندس محمد المحارمة بمناسبة المولود الجديد عون

تهنئة المهندس محمد المحارمة بمناسبة المولود الجديد عون
تهنئة المهندس محمد المحارمة بمناسبة المولود الجديد عون
 
الإثنين، 28-04-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-   يتقدم الاهل والاصدقاء بأحر التهاني والتبريكات الى المهندس محمد المحارمة   الذي رزقه الله بمولود جديد " عون" .

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املين له السعاة والهناء في كنف اسرته الكريمة وان يوفقهم الله جميعا  . 


بارك الله لكم فيما وهبكم الله  .. ورزقتم بره وبلغتم أشده.

 
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