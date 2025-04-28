تهنئة المهندس محمد المحارمة بمناسبة المولود الجديد عون

املين له السعاة والهناء في كنف اسرته الكريمة وان يوفقهم الله جميعا .
بارك الله لكم فيما وهبكم الله .. ورزقتم بره وبلغتم أشده.
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