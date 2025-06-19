تهنئة لجنى الباشا بمناسبة مناقشة مشروع التخرج في تخصص "تحليل الاعمال"

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الوكيل الإخباري- منحت الطالبة جنى الباشا درجة النجاح في مناقشة مشروع تخرجها ضمن أول دفعة لتخصص تكنولوجيا تحليل الأعمال في كلية الأعمال – جامعة عمّان الأهلية 🎓 اضافة اعلان





المشروع بعنوان:

"أثر مقاطعة المستهلكين في الأردن للشركات العالمية – دراسة حالة الأردن بعد أكتوبر 2023"



التوصيات ركّزت على:

تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتحسين جودة المنتجات الأردنية، وتوسيع نطاق التصدير، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الوطنية.