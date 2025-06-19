الخميس 2025-06-19 11:33 م
 

تهنئة لجنى الباشا بمناسبة مناقشة مشروع التخرج في تخصص "تحليل الاعمال"

الطالبة جنى الباشا
الطالبة جنى الباشا
 
الخميس، 19-06-2025 09:57 م
الوكيل الإخباري-   منحت الطالبة جنى الباشا  درجة النجاح  في مناقشة مشروع تخرجها ضمن أول دفعة لتخصص تكنولوجيا تحليل الأعمال في كلية الأعمال – جامعة عمّان الأهلية 🎓اضافة اعلان


المشروع بعنوان:
"أثر مقاطعة المستهلكين في الأردن للشركات العالمية – دراسة حالة الأردن بعد أكتوبر 2023"

التوصيات ركّزت على:
تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتحسين جودة المنتجات الأردنية، وتوسيع نطاق التصدير، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الوطنية.
 
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