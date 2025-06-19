تهنئة لجنى الباشا بمناسبة مناقشة مشروع التخرج في تخصص "تحليل الاعمال"

المشروع بعنوان:
"أثر مقاطعة المستهلكين في الأردن للشركات العالمية – دراسة حالة الأردن بعد أكتوبر 2023"
التوصيات ركّزت على:
تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتحسين جودة المنتجات الأردنية، وتوسيع نطاق التصدير، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
تهنئة لحمزة ابو حسان بمناسبة مناقشة مشروع التخرج قي تخصص "تحليل الأعمال"
-
تهنئة إلى المقدم أماني عبدالله المشاقبة
-
نور وآية أمين الطراونة.. مبارك التخرج
-
اللوزي والزغول نسايب - صور
-
أسرة موقع الوكيل تهنئ الزميلين أحمد حمدان وبراءة الشلالدة بقدوم مولودتهما "إلينا"
-
تهنئة لمالك الساحوري بمناسبة قدوم المولودين التوأم
-
تهنئة الملازم اول عبدالرزاق صادق عبدالرزاق علوان
-
تهنئة النقيب مروان احمد عبد الرحمن جرادات