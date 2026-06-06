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جاهة الشلبي والأشقر .. علان طلب ومنصور أعطى

جاهة الشبلي والأشقر .. علان طلب ومنصور أعطى
جاهة الشلبي والأشقر .. علان طلب ومنصور أعطى
 
السبت، 06-06-2026 02:11 م

الوكيل الإخباري-   توجهت جاهة كريمة من عشيرة الشلبي إلى آل الأشقر لطلب يد الآنسة رؤى الأشقر للمهندس الشاب علي الشلبي، برئاسة نقيب أصحاب محلات تجارة وصناعة الحلي والمجوهرات ربحي علان.

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واستقبل الجاهة الكريمة النائب السابق حمزة منصور، الذي أجاب بالطلب بالموافقة والقبول، وذلك بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والوجهاء، في أجواء سادتها المحبة والفرح، متمنين للعروسين حياةً مليئة بالسعادة والتوفيق.


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