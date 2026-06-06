جاهة الشلبي والأشقر .. علان طلب ومنصور أعطى

واستقبل الجاهة الكريمة النائب السابق حمزة منصور، الذي أجاب بالطلب بالموافقة والقبول، وذلك بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والوجهاء، في أجواء سادتها المحبة والفرح، متمنين للعروسين حياةً مليئة بالسعادة والتوفيق.
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