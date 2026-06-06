جاهة الشلبي والأشقر .. علان طلب ومنصور أعطى

الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من عشيرة الشلبي إلى آل الأشقر لطلب يد الآنسة رؤى الأشقر للمهندس الشاب علي الشلبي، برئاسة نقيب أصحاب محلات تجارة وصناعة الحلي والمجوهرات ربحي علان.

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