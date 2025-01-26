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دينا عامر بني عامر .. مبارك الماجستير

دينا عامر بني عامر
دينا عامر بني عامر
الأحد، 26-01-2025 10:24 م

الوكيل الإخباري-   { ‌‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ واللهُ بما تَعملونَ خَبير}

لكل بداية نهاية ، ولكل جهد طيّب ثمرة طيّبة 

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يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب للطالبة دينا عامر بني عامر بمناسبة تخرجها وحصولها على درجة الماجستير في التمريض بتقدير امتياز من جامعة العلوم التطبيقية بالتوفيق الدائم وبالنجاح المُستَمر إن شاء الله ..

 
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