دينا عامر بني عامر .. مبارك الماجستير

لكل بداية نهاية ، ولكل جهد طيّب ثمرة طيّبة
يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب للطالبة دينا عامر بني عامر بمناسبة تخرجها وحصولها على درجة الماجستير في التمريض بتقدير امتياز من جامعة العلوم التطبيقية بالتوفيق الدائم وبالنجاح المُستَمر إن شاء الله ..
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