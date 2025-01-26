دينا عامر بني عامر .. مبارك الماجستير

الوكيل الإخباري- { ‌‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ واللهُ بما تَعملونَ خَبير}



لكل بداية نهاية ، ولكل جهد طيّب ثمرة طيّبة

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