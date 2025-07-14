غيث محمد الوكيل .. مبارك المولودة الجديدة "حور"

اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.
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