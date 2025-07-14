الإثنين 2025-07-14 07:54 م
 

غيث محمد الوكيل .. مبارك المولودة الجديدة "حور"

ألف مبارك
ألف مبارك
 
الإثنين، 14-07-2025 06:59 م
الوكيل الإخباري- تتقدم أسرة مجموعة الوكيل للإعلام من الزميل غيث محمد الوكيل بالتهنئة والتبريك بمناسبة قدوم مولودته الجديدة "حور".اضافة اعلان


‎اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.
 
 
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