غيث محمد الوكيل .. مبارك المولودة الجديدة "حور"

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الوكيل الإخباري- تتقدم أسرة مجموعة الوكيل للإعلام من الزميل غيث محمد الوكيل بالتهنئة والتبريك بمناسبة قدوم مولودته الجديدة "حور". اضافة اعلان





‎اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.