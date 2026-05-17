آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل "آيفون"

وتوضح التقارير أن الإصدار المرتقب iOS 27 سيقدّم أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خيارات إضافية لتخصيص تطبيق الكاميرا، ضمن توجه عام يهدف إلى تحسين أداء النظام ورفع كفاءته.
وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عام على إطلاق تصميم "Liquid Glass" في iOS 26، والذي أثار تبايناً في آراء المستخدمين والنقاد، حيث رأى البعض أنه أقل جاذبية بصرياً ويؤثر على سهولة الاستخدام، دون توقع تغييرات كبيرة عليه في الإصدار الجديد.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، ستركز آبل في iOS 27 على تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء بدلاً من إجراء تغييرات جذرية في واجهة التصميم.
ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن التحديث خلال مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) في يونيو، على أن يتم طرح نسخة تجريبية بعد المؤتمر، قبل الإطلاق الرسمي بالتزامن مع أجهزة "آيفون" الجديدة في سبتمبر.
