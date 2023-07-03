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الإثنين، 03-07-2023 02:02 م

آبل تخفض أهدافها لإنتاج جهاز الواقع المختلط فيجن برو

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الوكيل الإخباري- ذكرت تقارير صحفية أن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل خفضت بشدة مستهدفاتها لإنتاج جهاز الواقع المختلط الذي طال انتظاره فيجن برو بشدة بسبب صعوبات في إنتاج التصميم المعقد للجهاز.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الإثنين، عن مصادر مطلعة القول إن الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون تستعد حالياً لإنتاج أقل من 400 ألف جهاز خلال العام المقبل، حيث يبلغ سعر فيجن برو 3499 دولاراً للجهاز، مع تأجيل خططها لإنتاج نسخة أرخص من الجهاز.

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وقالت الصحيفة إن شركتين صينيتين تنتجان مكونات فيجن برو قالتا بشكل منفصل إن آبل طلبت منهما إنتاج مكونات تكفي لتصنيع ما بين 130 و150 ألف وحدة فقط خلال العام الأول.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن تقديرات الشركتين تشير إلى خفض حاد عن الرقم الأصلي المستهدف للمبيعات، وهو مليون جهاز في أول عام لطرحه، مضيفة أن آبل رفضت التعليق على هذه الأنباء.
يذكر أن الشركة الأمريكية كشفت في الشهر الماضي عن الجهاز فيجن برو الذي استغرق تطويره أكثر من 7 سنوات.

 

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