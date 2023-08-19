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السبت، 19-08-2023 01:57 م

آبل تخفض إنتاج سلسلة آيفون 15 لهذا العام

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الوكيل الإخباري- كشف تقرير جديد أن شركة آبل ستنتهي في نهاية المطاف بإنتاج 77 مليون وحدة من سلسلة آيفون 15 بحلول نهاية هذا العام.

ويقول المحلل جيف بو من موقع 9to5Mac إن الإنتاج سيكون أقل بمقدار 6 ملايين جهاز أو 7.2% من 83 مليون وحدة من سلسلة آيفون 15 التي اعتقد بو في الأصل أن آبل ستنتجها في 2023.

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ويقول بو إن هناك سببين لخفض الإنتاج. ويتعلق أحد الأسباب بالمشكلات التي يواجهها الموردون في الحصول على بعض مكوناتهم بالكمية التي تحتاجها آبل. وتشمل الأجزاء المحددة التي كانت مشكلة بالنسبة لشركة آبل هذا العام مستشعرات الكاميرا من سوني، وهيكل التيتانيوم لطرازات آيفون 15 برو والشاشات الجديدة ذات الحواف الرقيقة.


وصدر تقرير سابق أوضح كيف يستخدم موردو OLED من آبل تقنية تصنيع جديدة هذا العام لإنتاج لوحات OLED لجهاز آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، والتي ستسمح للشاشات بإطار أرق.


السبب الثاني وراء اعتقاد بو بأن آبل ستخفض إنتاج آيفون 15 هذا العام يرجع إلى "مخاوف الطلب". وأوضح بو "إن خفض خطة البناء قبل الإطلاق ليس إشارة إيجابية، والارتفاع المحتمل في أسعار آيفون 15 برو ماكس يمكن أن يضعف الطلب النهائي".
وهناك تكهنات تحيط بارتفاع سعر محتمل يتراوح بين 100 دولار و200 دولار لجهازي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس على التوالي.


ويتوقع أن تعلن آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة في 12 سبتمبر (أيلول)، وتبدأ الطلبات المسبقة بعد ثلاثة أيام فقط، وتصدر الهواتف الجديدة في 22 سبتمبر (أيلول)، بحسب موقع فون أرينا.

 

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