آبل تدخل السباق.. نظارات بلا شاشة في الطريق

الوكيل الإخباري- بعد سنوات طويلة أمضتها Apple في تطوير نظارات الواقع المعزز، يبدو أن الشركة تتجه هذه المرة إلى خيار مختلف، مع العمل على نظارات ذكية من دون شاشة، في خطوة قد تفتح لها بابًا جديدًا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.





وبحسب ما أورده Mark Gurman في نشرته "Power On"، فإن النظارات التي تحمل الاسم الرمزي "N50" قد تظهر للمرة الأولى في أواخر هذا العام أو مطلع 2027، على أن تبدأ المبيعات خلال عام 2027.



ولن تتضمن هذه النظارات شاشة عرض، بل ستأتي كنسخة من نظارات Meta Ray-Ban smart glasses، مع كاميرات لالتقاط الصور والفيديو، ومكبرات صوت للمكالمات والموسيقى، إلى جانب تفاعل من دون استخدام اليدين عبر "سيري"، التي يُفترض أن تكون مطوّرة بشكل كبير مع نظام iOS 27.



وتتولى Apple تصميم الإطارات داخليًا، مبتعدة عن شراكات الموضة التي اعتمدتها شركات أخرى. وتشير المعلومات إلى أن أربعة تصاميم تخضع للاختبار حاليًا، بينها إطار كبير شبيه بـ"وايفارير"، وآخر مستطيل أنحف، إضافة إلى نموذجين بيضاويين، أحدهما أكبر والآخر أصغر وأكثر أناقة.



كما ستُصنع النظارات من مادة الأسيتات، وهي مادة فاخرة وأكثر متانة من البلاستيك التقليدي، على أن تتوافر بألوان الأسود، والأزرق المحيطي، والبني الفاتح.



ولا يُنظر إلى "N50" كمنتج منفصل، بل كجزء من استراتيجية أوسع تشمل أيضًا سماعات AirPods مزوّدة بكاميرا، وقلادة تحتوي على كاميرا، في إطار توجه يهدف إلى قراءة البيئة المحيطة وتزويد "سيري" و"Apple Intelligence" بمعلومات سياقية.



وكانت خطة Apple الأصلية مختلفة تمامًا، إذ كانت تستهدف قبل سنوات إطلاق سماعة واقع معزز مرتبطة بـ"آيفون" بحلول 2020، ثم نظارات واقع معزز كاملة بحلول 2022، لكن ما وصل فعليًا إلى السوق كان Vision Pro فقط، بعد سلسلة من التأجيلات والتحديات التقنية التي رافقت تطوير هذه الفئة من الأجهزة.





