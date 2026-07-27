آبل تدخل سباق النظارات الذكية.. منافسة جديدة مع ميتا

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها في مجالي "الذكاء الاصطناعي والحوسبة المكانية"، بعد إطلاق نظارة "Vision Pro"، مع التركيز على تطوير جهاز أخف وأكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.
وتعمل آبل على نظارات تحمل الاسم الرمزي "N50"، مزودة بميزات مثل تشغيل الصوت، وإجراء المكالمات، والتقاط الصور والفيديو، والتفاعل مع المساعد الصوتي "سيري"، إضافة إلى قدرات ذكاء اصطناعي لفهم البيئة المحيطة بالمستخدم.
وتسعى الشركة إلى تصميم نظارات تشبه النظارات التقليدية، مع مراعاة مخاوف الخصوصية المرتبطة بالكاميرات والتسجيل، عبر حلول مثل معالجة البيانات على الجهاز أو تقليل الاعتماد على الكاميرات.
وتواجه آبل منافسة قوية من شركات مثل "ميتا"، إذ يعتمد نجاح مشروعها على قدرتها في تقديم تجربة عملية ومقنعة تجعل المستخدمين يعتمدون على النظارات الذكية يوميًا.
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