آبل تُزيل 540 ألف تطبيق مهجور من متجرها في الربع الثالث

الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات الأخيرة من شركة، فينبولد Finbold، أن شركة آبل أزالت خلال الربع الثالث من العام الحالي 540 ألف تطبيق مهجور من متجر التطبيقات التابع لها: آب ستور.

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وتعمل شركة آبل باستمرار على إزالة التطبيقات المهجورة من متجر التطبيقات. وخلال الربع الثالث من 2022، انخفض عدد التطبيقات المتبقية في المتجر إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات.



وبحسب تقرير شركة Finbold، فإن عدد التطبيقات الموجودة في متجر آب ستور هو 1,642,759 تطبيقًا، وذلك بانخفاض قدره 24.79 في المئة مقارنةً بالربع الثاني من 2022. مع الإشارة إلى أن آخر مرة كان فيها عدد التطبيقات بهذا الانخفاض كان في الربع الثالث من عام 2015، حين كان عدد التطبيقات 1,672,271 تطبيقًا.



وبعد إزالة هذه التطبيقات، لا تزال آبل، خلال الربع الثالث، في المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد التطبيقات في المتجر، إذ حافظت جوجل مع متجرها Play Store على المركز الأول بعدد 3,553,050 تطبيقًا، في حين تحتل شركة أمازون المركز الثالث بعدد 483,328 تطبيقًا.

ويُعتقد أن الانخفاض في عدد التطبيقات في متجر آب ستور لا يُعد علامة على فشل المتجر؛ لأنه يأتي في إطار خطة آبل لتخليص المتجر من التطبيقات المهجورة. وقد أصدرت الشركة في شهر نيسان/ أبريل الماضي، تعميمًا للمطورين قالت فيه: إنها ستبدأ بإزالة التطبيقات التي لم تُحدَّث لفترة طويلة.





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