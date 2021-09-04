آبل تسمح لتطبيقات القارئ بالارتباط بالويب للتسجيل

الوكيل الإخباري - قالت شركة آبل إنها تسمح لمطوري تطبيقات القارئ، مثل تطبيق نتفليكس وسبوتيفاي وKindle من أمازون، بربط عملائها مباشرة بموقع التسجيل الخاص بها.





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ويمكنها من خلال ذلك الالتفاف على نظام الدفع داخل التطبيق (العمولة بنسبة 30 في المئة) بالكامل. ولكن في تلك الحالات التي لم يفعلوا فيها ذلك.





وفي بيان صحفي، تدعي الشركة أن هذه الخطوة تغلق تحقيقًا من قبل لجنة التجارة العادلة اليابانية JFTC، وأنها تنطبق على تلك الأنواع من تطبيقات القارئ في الوقت الحالي.





وتعد تطبيقات القارئ بمثابة فئة تم تصميمها في الأصل بواسطة الشركة لاسترضاء شركات مثل نتفليكس. وذلك من خلال السماح لمستخدميها بتسجيل الدخول إلى حساباتهم الحالية بدلاً من التسجيل للحصول على اشتراك جديد عبر متجر التطبيقات (والاضطرار إلى دفع رسوم آبل).





وأكدت لجنة التجارة العادلة اليابانية JFTC الاتفاق في بيان صحفي خاص بها، قائلة إن الخطوة التي اتخذتها الشركة تقضي على الانتهاك المشتبه به لقانون مكافحة الاحتكار.



وتقول اللجنة، التي تحقق في الشركة منذ عام 2016: إن آبل تعهدت بالإبلاغ عن حالة شفافية مراجعة التطبيقات مرة واحدة سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة.



ووفقًا للجنة التجارة العادلة اليابانية JFTC، اقترحت الشركة تغيير إرشادات مراجعة التطبيق استجابةً للتحقيق.

ولا فائدة حاليًا من تطبيقي نتفليكس وسبوتيفاي عبر iOS إذا لم يكن لديك اشتراك. إذ يقدم كلاهما صفحة تسجيل الدخول، دون رابط إلى موقع الويب الخاص بهما، بالإضافة إلى اعتذار صريح.





وعلى النقيض من ذلك، يقدم تطبيق Kindle صفحة أساسية لإنشاء حساب أمازون جديد داخل التطبيق نفسه. ولكن لا يسمح لك بشراء الكتب من هناك، أو حتى في تطبيق أمازون القياسي. ويجب عليك استخدام المتصفح للشراء.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية