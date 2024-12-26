آبل تطلب الانضمام لمحاكمة غوغل التاريخية بشأن الاحتكار

وقالت آبل إنها لا تستطيع الاعتماد على غوغل للدفاع عن اتفاقيات التشارك في الإيرادات التي تحصل بموجبها الشركة المصنعة لهواتف آيفون على مليارات الدولارات سنوياً، مقابل جعل غوغل محرك البحث الرئيسي على متصفح سفاري الخاص بها.
وذكر محامو الشركة في وثائق قدموها للمحكمة في واشنطن، الإثنين، أن آبل لا تخطط لإنشاء محرك بحث خاص بها لتنافس غوغل، التابعة لشركة ألفابت، سواء استمرت المدفوعات أم لا.
وحصلت آبل بموجب اتفاقها مع غوغل على نحو 20 مليار دولار في عام 2022 وحده.
وقالت آبل: "لم يعد بإمكان غوغل تمثيل مصالح آبل بالشكل المناسب. على غوغل حالياً الدفاع في مواجهة جهود واسعة تستهدف تفكيك وحدات أعمالها".
وأحجم متحدث باسم غوغل عن التعليق، يوم الثلاثاء.
وتعد الدعوى التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية على غوغل قضية تاريخية يمكن أن تعيد تشكيل طريقة حصول المستخدمين على المعلومات عبر الإنترنت.
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