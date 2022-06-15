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الأربعاء، 15-06-2022 11:24 ص

آبل تطلق تطبيق الطقس لأجهزة آيباد بعد 12 عاما من إصدارها

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة آبل Apple عن توفر تطبيق الطقس Weather الخاص بها رسميا لأجهزة ايباد للتعرف على أخبار الطقس ودرجة الحرارة وفقا للموقع الجغرافي، وذلك ضمن التحديث الجديد iPadOS 16 الذي ستحصل عليه أجهزة ايباد بما في ذلك ايباد وايباد ميني وايباد اير وايباد برو في وقت لاحق من العام الحالي 2022، والذي يوفر أيضا العديد من المميزات الهامة الأخرى ابرزها ميزة Stage Manager لتسهيل تعدد المهام وتحسينات على تطبيق البريد وتطبيق الرسائل والصور وغيرها. 

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ولم يكن تطبيق الطقس Weather الافتراضي من آبل متاحا رسميا لأجهزة ايباد حتى الآن، وهو ما سيتغير مع التحديث القادم لنظام التشغيل لأجهزة ايباد iPadOS 16 خلال خريف هذا العام 2022. 

وقالت آبل أنها صممت التطبيق بحيث يستفيد من الشاشة الكبيرة في ايباد، مع إمكانية الإطلاع على أهم المعلومات عن حالة الطقس واستكشاف خرائط التحقق من هطول الأمطار وجودة الهواء ودرجة الحرارة عبر الرسوم المتحركة، مع الحصول على تنبيهات عن حالات الطواريء والتحقق من جودة الهواء باستخدام مقياس مرمز بالألوان، كما أكدت Apple أنها ستوفر تطبيق الطقس أيضا لأجهزة ماك مع التحديث الجديد لنظام ماك macOS Ventura. 

 

وإلى جانب توفر تطبيق الطقس Weather لأجهزة ايباد رسميا، فإن ايباد أو إس 16 سيوفر للمستخدمين العديد من المميزات الجديدة أبرزها التعاون لحظيا من خلال تطبيق Freeform، مع تحسين التعاون والتواصل عبر تطبيق الرسائل وتعزيز ميزة شير بلاي لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء، بالإضافة إلى البومات الصور المشتركة التي تسمح لمشاركة حتى 6 أفراد من العائلة في ألبوم واحد للصور، إلى جانب المزيد من مميزات تطبيقات سطح المكتب. 

 

التقنية 

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