السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام

مقترح لتطوير العمل المؤسسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

لا توجه لرفع أسعار المياه في الأردن

لمن ترتب عليه ديون للضمان.. توضيح هام حول الإعفاءات والغرامات والاقساط

تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد القصف الإسرائيلي

اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

أسعار جديدة للغاز في السعودية

الاحتلال يصيب مزارعين بالاختناق في غزة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مقترح يدعو للتوسع في إقراض المنشآت بالمملكة

السبت، 11-06-2022 09:56 ص

آبل تطور جهاز MacBook Air بقياس 15 إنشًا

لماذا_سميت_شركة_ابل_بهذا_الاسم؟


الوكيل الإخباري - تخطط شركة آبل لتوسيع تشكيلة أجهزة الحاسب المحمولة باستخدام رقاقاتها الجديدة في العام المقبل، وذلك بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

وتطور الشركة جهاز MacBook Air أكبر بشاشة بقياس 15 إنشًا للإصدار في وقت مبكر من الربيع المقبل.

ويمثل هذا النموذج الأول من هذا الحجم في تاريخ MacBook Air الذي يبلغ 14 عامًا. كما تطور آبل أيضًا ما قد يكون أصغر حاسب محمول جديد لها منذ سنوات.

وتؤكد النماذج الجديدة على استراتيجية آبل بشأن استخدام معالجاتها لتحقيق مكاسب في سوق بقيادة لينوفو وإتش بي.

وبدأت الشركة بالانفصال عن شريكها القديم، إنتل، في عام 2020. وأعلنت عن شريحة M2 في مؤتمرها للمطورين.

وساعد الأداء الأفضل والتصميمات الجديدة في تحفيز عودة ظهور مجموعة أجهزة ماك، التي تمثل نحو 10٪ من مبيعات آبل.

ويمثل نموذج MacBook Air بقياس 15 إنشًا الإصدار الموسع من جهاز MacBook Air بقياس 13.6 إنشًا، الذي يعتبر أكبر تغيير للجهاز منذ أن قدمه ستيف جوبز في عام 2008.

وكانت الشركة قد فكرت سابقًا في إصدار جهاز MacBook Air بقياس 15 إنشًا هذا العام. ولكن أوقفت تلك الخطط للتركيز على الإصدار بقياس 13.6 إنشًا.

ومع ذلك، يستغرق جهاز MacBook Air بقياس 13.6 إنشًا وقتًا للوصول إلى المستهلكين، وذلك لأن قيود سلسلة التوريد تمنع بيعه حتى شهر يوليو.

وبدأت آبل أيضًا تطوير حاسب محمول جديد بقياس 12 إنشًا. وتفكر في إطلاق هذا الجهاز في نهاية عام 2023 أو في أوائل عام 2024.

وإذا مضت آبل قدمًا في الإصدار، فإنه يكون أصغر حاسب محمول للشركة منذ أن توقفت عن إنتاج جهاز MacBook بقياس 12 إنشًا في عام 2019.

اضافة اعلان

 

البوابة العربية للاخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تيك توك تعزز الرفاهية الرقمية عبر أدوات إدارة الوقت

windows-11-ui-1024x576

الحواسيب غير المدعومة تحصل على ويندوز 11

imgid29778

مايكروسوفت تعلن عن مشروع موركروفت

meta-facebook

ميتا لن تبيع الإصدار الأول من نظاراتها للواقع الغامر

20211028_1635449046-278

ميتا تبتعد عن تسويق Portal كجهاز للمستهلك

تطبيق واتساب

واتسآب يُطلق ميزة جديدة .. طال انتظارها

أخبار متعلقة
1928441-200619972

أبل تدخل سوق حلول الدفع بخدمة اشتر الآن وادفع لاحقا

ipad-800x549

آبل تخطط لجعل آيباد أشبه بحاسب محمول

51778

نظارة الواقع المختلط من آبل قادمة قريبا

wwdc-2021

ابل تكشف عن الجدول الزمني لمؤتمر المطوريين WWDC 2022

معلومات_عن_شركة_أبل

خطوة آبل تشير إلى التقدم في المشروع الرئيسي

Make-Video-Calls-From-Android-to-iOS-DzTechs

آبل توفر ميزة تجعل مكالمات الفيديو والصوت أفضل