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الأربعاء، 08-09-2021 01:18 م

آبل تُعلن رسميًا عن مؤتمرها القادم في 14 سبتمبر

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة آبل أن حدث الخريف القادم الكبير يعقد يوم الثلاثاء 14 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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ويكون الحدث، الذي يحمل شعار California Streaming، حدثًا افتراضيًا آخر يتم بثه من مقر الشركة المسمى آبل بارك Apple Park.


وتعلن الشركة عادةً عن هواتف آيفون الجديدة لهذا العام في حدث الخريف. ومن المتوقع أن يطلق على هواتف هذا العام اسم آيفون 13.

 

أعلنت شركة آبل أن حدث الخريف القادم الكبير يعقد يوم الثلاثاء 14 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.


ويكون الحدث، الذي يحمل شعار California Streaming، حدثًا افتراضيًا آخر يتم بثه من مقر الشركة المسمى آبل بارك Apple Park.


وتعلن الشركة عادةً عن هواتف آيفون الجديدة لهذا العام في حدث الخريف. ومن المتوقع أن يطلق على هواتف هذا العام اسم آيفون 13.

 

ولدى الشركة العديد من المشاريع الأخرى قيد التطوير التي يمكن أن تظهر في هذا الحدث أيضًا.


ويشاع أن ساعة الشركة الذكية التالية، التي يقال أنها تسمى Apple Watch Series 7، لديها تصميم جديد مع حواف مسطحة وشاشات أكبر بقياس 41 مليمتر و 45 مليمتر، أي بزيادة 1 مليمتر بالمقارنة مع Apple Watch Series 6.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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