الثلاثاء 2025-06-10 11:39 م
 

آبل تعلن عن تحديثات جذرية.. تغيير شامل في تصميم "آيفون"

لر
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 09:44 م

الوكيل الإخباري-   كشفت آبل خلال مؤتمر WWDC 2025 عن تقنيتها الجديدة "Apple Intelligence" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الخصوصية، بالإضافة إلى تصميم بصري جديد يُدعى "الزجاج السائل"، يشمل واجهات النظام بالكامل.

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كما أعلنت عن تغيير نظام تسمية أنظمتها ليعكس سنة الإصدار (مثل iOS 26). وشملت الميزات الجديدة الترجمة الفورية للمكالمات، ميزة فحص المكالمات، وتحسينات في سيري والذكاء البصري.


ورغم هذه الإعلانات، تراجع سهم آبل بنسبة 1.5% وسط تحديات تنافسية وتقنية.

 

لبنان 24

 
gnews

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