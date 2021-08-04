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الأربعاء، 04-08-2021 12:36 م

آبل تعيد تصميم متجرها الإلكتروني

Apple and Corona


الوكيل الإخباري - قدمت شركة آبل تجربة جديدة لمتجرها الإلكتروني مع إشارات تصميم جديدة مستعارة من iOS، بما في ذلك بطاقات المنتجات والاختيارات المنسقة وأقسام المعلومات والمزيد.

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ومن بين أبرز التغييرات علامة التبويب المتجر الموجودة بجوار فئات ماك وآيباد وآيفون والساعة والتلفزيون والموسيقى والدعم عبر شريط التنقل في Apple.com.


وكان موقع الشركة قد أظهر في السابق علامة تبويب المتجر التي توجه المستخدمين إلى متجر آبل الإلكتروني، ولكن تم استبدال هذه الآلية بروابط الشراء ضمن كل فئة.

 

ويظهر الآن أعلى صفحة المتجر عبارة: المتجر، أفضل طريقة لشراء المنتجات التي تحبها، ويوجد في الأعلى روابط للاتصال بأخصائي البيع بالتجزئة والعثور على متجر بيع بالتجزئة قريب.


ومثل علامة تبويب المتجر، كانت الشركة تخفي لسنوات قائمة تفاعلية من المتاجر التقليدية داخل ميزة البحث في موقعها الرئيسي.


ويوجد أسفل النص الترحيبي صف يعرض خطوط منتجات الشركة الرئيسية، ويؤدي النقر فوق منتج مثل ماك إلى توجيهك إلى صفحة من الأجهزة القابلة للتصفح المرتبة بدقة في صف من البطاقات التي يمكن التنقل خلالها بالتمرير أفقيًا.


وترتبط كل بطاقة بخيارات الإعداد والشراء لنماذج محددة، بينما توجد صفوف أخرى عبر الصفحة مباشرة إلى أدلة التسوق والملحقات وخيارات التبادل والخصومات والإعداد والدعم وأدلة المستخدم المعلوماتية.

 

ويمكن الوصول إلى هذه الأقسام بسرعة من خلال شريط التنقل القابل للتمرير في الجزء العلوي من الصفحة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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