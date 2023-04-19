آبل تفتح أول متجر لها في الهند بحضور توم كوك - صور

الوكيل الإخباري - فتحت "آبل" يوم الثلاثاء أول متجر لها في الهند، في مؤشر إلى الاهتمام المتزايد لدى المجموعة الأمريكية العملاقة بهذا البلد العملاق في جنوب آسيا الذي يمثل سوقاً رئيسية وبديلاً محتملاً عن الصين لتصنيع منتجاتها.



وشارك رئيس "آبل" شخصياً توم كوك في افتتاح المتجر، حيث كان يستقبل طلائع الزبائن على وقع تصفيق طاقم العمل. وفي مركز تجاري راق في العاصمة المالية بومباي، اصطف مئات المستهلكين في طوابير طويلة، بعضهم انتظر طوال الليل، للتعرف على المتجر الجديد ("آبل ستور").

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وتعوّل الشركة بقوة على هذا البلد البالغ عدد سكانه 1,4 مليار نسمة، إذ يضم ثاني أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم بعد الصين.





وتفتح "آبل" ثاني متجر لها في البلاد، في العاصمة نيودلهي.



وتعتزم الشركة الأولى عالمياً لناحية القيمة السوقية، أيضاً توسيع حضورها الصناعي في الهند، في ظل سعيها لتنويع شبكة التوريد الخاصة بها والتحرر من التبعية الكبيرة للصين في هذا المجال.



وفي بيان نشرته يوم الاثنين، وصفت "آبل" افتتاح متاجر لها في الهند بأنه خطوة "توسعية كبرى". وقال المدير العام للشركة تيم كوك في بيان "نحن مسرورون بالاستمرار في السير بمسارنا التاريخي"

Hello, Mumbai! We can’t wait to welcome our customers to the new Apple BKC tomorrow. 🇮🇳 pic.twitter.com/9V5074OA8W April 17, 2023









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