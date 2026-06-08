آبل تقترب من إطلاق أول آيفون قابل للطي

الوكيل الإخباري- تتجه الأنظار إلى شركة آبل مع تقارير تتحدث عن استعدادها للكشف هذا العام عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، وسط توقعات بأن يحمل اسم iPhone Ultra، وأن يأتي بتصميم مختلف عن الهواتف القابلة للطي المعتادة.



وبحسب موقع PhoneArena، فإن الهاتف المرتقب قد لا يشبه النماذج التقليدية الطويلة والضيقة، بل قد يأتي بتصميم أقصر وأعرض يمنح عند فتحه تجربة أقرب إلى جهاز iPad صغير.

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وساهمت صور مسرّبة لوحدات تجريبية في توضيح شكل الجهاز المحتمل، حيث أظهرت شاشة خارجية تمتد من الحافة إلى الحافة مع كاميرا أمامية في المنتصف، إضافة إلى كاميرا داخلية في الجهة اليسرى، وشريط كاميرا خلفي أفقي يضم كاميرتين.



ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف باللون الأبيض فقط.



أما أبرز ما أظهرته التسريبات فهو وجود تجعّد خفيف في منتصف الشاشة الداخلية القابلة للطي، ما يشير إلى أن آبل قد لا تتمكن من إخفائه بالكامل، رغم محاولاتها تحسين تصميم الشاشة باستخدام مواد وتقنيات متقدمة.



وتشير التسريبات إلى أن iPhone Ultra قد يأتي بشاشة خارجية 5.5 بوصات وداخلية 7.8 بوصات، مع Touch ID وإطار من التيتانيوم وشريحة A20، مع بعض التنازلات التقنية بسبب طبيعة الأجهزة القابلة للطي.