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الخميس، 09-11-2023 03:06 م

آبل تقرر تعليق تطوير برامج آيفون وماك مؤقتاً

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الوكيل الإخباري - اضطرت شركة آبل إلى التوقف مؤقتاً عن تطوير الإصدار التالي من برامج آيفون وmacOS 15، والعديد من البرامج الأخرى، بعدما عانى مهندسو البرمجيات في الشركة من بعض الأخطاء.

وبحسب الشركة، واجه مطورو البرامج، الذين يعملون على أنظمة التشغيل لأجهزة آبل، أسبوعاً غير عادي، عندما دعا رئيسهم، كريج فيديريغي، الفريق إلى وقف العمل على جميع الميزات الجديدة لمدة أسبوع، وطلب منهم القضاء على جميع الأخطاء خلال هذه المدة. 


ووفقاً لـ “مارك غورمان” من بلومبرغ، فقد أكملت آبل الإصدار الأولي من أنظمة التشغيل القادمة لأجهزة آيفون وآيباد وماك، وأطلقت على نظامي iOS 18 وiPadOS 18 اسم “كريستال”، في حين أطلقت على برنامج  macOS 15 اسم “غلو”. 


وعادةً، بعد إكمال الإصدار الأول من تحديث البرنامج، يبدأ مهندسو آبل العمل على الحدث الرئيسي الثاني. ومع ذلك، قررت الشركة هذا العام تأجيل بدء الإصدار الثاني المهم للتركيز على إصلاح البرنامج، وأوقفت عمليات تطوير الميزات الجديدة لأسبوع كامل. 


وعلى الرغم من التوقف المؤقت، يشير غورمان إلى أن الإصدارات المستقبلية من iOS وmacOS وأنظمة التشغيل الأخرى سيتم إصدارها في الموعد المقرر، خلال مؤتمر المطورين، في يونيو (حزيران) من العام المقبل، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.

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