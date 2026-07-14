آبل تنهي حلم السيارة الذاتية وتواصل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- ظهر محرك Neural Engine لأول مرة مع هاتف iPhone X ومعالج A11 Bionic، حيث استُخدم في البداية لدعم ميزات مثل Face ID وAnimoji و تقنيات الواقع المعزز. اضافة اعلان





وساهمت هذه التقنية في تعزيز توجه آبل نحو تشغيل الذكاء الاصطناعي على الأجهزة نفسها، ما دعم ميزات الخصوصية عبر تقليل الاعتماد على الخدمات السحابية.



وبحسب تقارير حديثة، تخطط آبل لتجاوز إصدارات Pro وMax وUltra من شريحة M6، والتركيز على تطوير شريحة M7 المتوقعة في النصف الأول من عام 2027، مع تحسينات كبيرة في محرك Neural Engine، وقد تُستخدم نسخة M7 Ultra في خوادم جديدة للشركة بذاكرة تصل إلى 1.5 تيرابايت.





