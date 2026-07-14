آبل تنهي حلم السيارة الذاتية وتواصل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

وساهمت هذه التقنية في تعزيز توجه آبل نحو تشغيل الذكاء الاصطناعي على الأجهزة نفسها، ما دعم ميزات الخصوصية عبر تقليل الاعتماد على الخدمات السحابية.
وبحسب تقارير حديثة، تخطط آبل لتجاوز إصدارات Pro وMax وUltra من شريحة M6، والتركيز على تطوير شريحة M7 المتوقعة في النصف الأول من عام 2027، مع تحسينات كبيرة في محرك Neural Engine، وقد تُستخدم نسخة M7 Ultra في خوادم جديدة للشركة بذاكرة تصل إلى 1.5 تيرابايت.
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