السبت 19-06-2021
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السبت، 19-06-2021 11:08 ص

آبل تواجه مشاكل

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الوكيل الإخباري - تخضع شركة آبل للكثير من التدقيق والضغط هذه الأيام في الطريقة التي تتعامل بها مع أعمالها في متجر التطبيقات. 

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وربما تكون شركة Epic Games قد بدأت الحكاية، لكن هذا أدى أيضًا إلى إنشاء تأثير الدومينو حيث يتم فحص هيمنة الشركة المصنعة لهواتف آيفون في النظام الإيكولوجي للتطبيقات بشكل مكثف أكثر من أي وقت مضى.


ويتم دفع مجموعة من مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي التي من شأنها تغيير طريقة تثبيت آبل مسبقًا للتطبيقات عبر أجهزة آيفون وآيباد.

 

وقد تسمح مشاريع القوانين للمستخدمين بإزالة تطبيقات الطرف الأول المحملة مسبقًا تمامًا بالإضافة إلى منع آبل من التثبيت المسبق في المقام الأول.


ولطالما كانت التطبيقات المحملة مسبقًا نقطة خلاف في عالم الأجهزة المحمولة، وتم تسميتها عبر نظام أندرويد باسم Bloatware، وذلك لأنها تشغل مساحة تخزين دون تقديم أي قيمة يريدها المستخدمون بالفعل.

 

وبالرغم من أن الموقف ليس بهذا السوء على جانب iOS، إلا أنه يتخذ طابعًا مختلفًا حيث تتهم شركة آبل بإحتكار سوق التطبيقات من خلال وضع تطبيقاتها الخاصة عبر الأجهزة افتراضيًا.


ومن الناحية المانعة للمنافسة يعني هذا أن مالكي آيفون الجدد أقل احتمالًا لتجربة بدائل لتطبيقات آبل، وذلك بافتراض أنهم يعرفون حتى أن هذه البدائل موجودة.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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