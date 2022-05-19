آبل توفر ميزة تجعل مكالمات الفيديو والصوت أفضل

الوكيل الإخباري - تمتلك شركة آبل تطبيقها لمكالمات الفيديو، فيس تايم، الذي يحتوي على ميزة مخفية تجعل مكالماتك الصوتية والمرئية تبدو أفضل مع قدر أقل من الضوضاء.

اضافة اعلان



وطرحت الشركة العديد من الميزات الجديدة مع نظام التشغيل iOS 15 مؤخرًا وهذه واحدة منها. وتعمل هذه الميزة عبر معظم أجهزة آيفون وآيباد وماك طالما أنك تستخدم iOS 15 أو macOS Monterey.



وتتوفر عبر iPhone SE 2020 و iPhone SE 3 و iPhone XR و iPhone Xs وجميع الإصدارات الأحدث، بما في ذلك سلسلة iPhone 12 وسلسلة iPhone 13.



وتختبئ هذه الميزة، التي يطلق عليها اسم عزل الصوت، في مركز التحكم، ولديها القدرة على التحسين الفوري لجودة الميكروفون أثناء المكالمات.



وعندما تريد سماع صوتك بوضوح في مكالمة فيس تايم مع تصفية الأصوات الأخرى، يمكنك تشغيل وضع عزل الصوت. ويعطي وضع عزل الصوت الأولوية لصوتك في مكالمة فيس تايم ويمنع الضوضاء المحيطة.



وتسمح الميزة للميكروفون بالتركيز على صوتك من خلال التعلم الآلي وتمنع الضوضاء المحيطة. ولكن من الصعب العثور عليها.



ولا يمكنك الوصول إليها إلا عندما تكون في مكالمة. ويمكنك التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى (أو النقر فوق الزر في الزاوية العلوية اليمنى من جهاز ماك) للوصول إلى مركز التحكم، ومن ثم انقر فوق الزر “وضع الميكروفون”.



ويتم تعيين هذا الخيار بشكل افتراضي على الوضع القياسي. ولكن هناك خياران آخران: عزل الصوت والطيف الواسع.

البوابة العربية للإخبار التقنية